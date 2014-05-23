Всего в небе прогремели три десятка залпов.

В честь Дня защитника Отечества над Петербургом прогремел салют. Залпы, которых было 30, прозвучали в акватории Невы у Петропавловской крепости.

Согласно традиции, каждый из залпов – именной: в честь Дня защитника Отечества, в честь города-героя Ленинграда, в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне и других побед российского воинства.

Во вторник, 23 февраля, алый рассвет окрасил небо Петербурга. Жители Северной столицы поделились кадрами в социальных сетях. День продолжился и другими торжественными мероприятиями.

Видео: Telegram / Пул 78