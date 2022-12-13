В честь Дня прорыва блокады Ленинграда зажгут факелы на Ростральных колоннах

Факелы Ростральных колонн зажигают несколько раз в год.

В честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда 18 января с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00 на Ростральных колоннах будут зажжены факелы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также 18 января с 8:00 до 20:00 будут гореть факелы на мемориальной доске воинам-ижорцам на бульваре Свободы в Колпино.

Факелы Ростральных колонн зажигают несколько раз в год, в дни городских и всероссийских праздников и в особо торжественных случаях.

Также в этот день Владимир Путин возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленобласти, а также к братской могиле и к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище. Помимо этого, запланирована рабочая встреча с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Фото: пресс-служба Смольного