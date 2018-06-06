В честь Дня окончания Ленинградской битвы в Петербурге пройдет более 50 мероприятий

Многие из них проведут в онлайн-формате.

Более 50 праздничных мероприятий запланированы в Петербурге 9 августа – в День окончания Ленинградской битвы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по социальной политике.

Так, в этот день в городе возложат цветы к памятным местам, пройдут выставки, встречи и показы исторических фильмов. Многие события из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений проведут в онлайн-формате.

Кроме того, Дню окончания Ленинградской битвы посвятят памятный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Напомним, Ленинградская битва в Великую Отечественную войну – совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных с 10 июня 1941 года по 9 августа 1944 года на северо-западном стратегическом направлении.

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Фото: ru.wikipedia.org