В честь Дня окончания Ленинградской битвы в Петербурге пройдет более 50 мероприятий

Более 50 праздничных мероприятий запланированы в Петербурге 9 августа – в День окончания Ленинградской битвы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по социальной политике.
Так, в этот день в городе возложат цветы к памятным местам, пройдут выставки, встречи и показы исторических фильмов. Многие события из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений проведут в онлайн-формате.
Кроме того, Дню окончания Ленинградской битвы посвятят памятный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Напомним, Ленинградская битва в Великую Отечественную войну – совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных с 10 июня 1941 года по 9 августа 1944 года на северо-западном стратегическом направлении.
Ранее мы писали, что в Мариинском театре завершился сезон.
Фото: ru.wikipedia.org
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все