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В честь Дня окончания Ленинградской битвы в Петербурге пройдет более 50 мероприятий
Сегодня, 12:45
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В честь Дня окончания Ленинградской битвы в Петербурге пройдет более 50 мероприятий

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Многие из них проведут в онлайн-формате.

Более 50 праздничных мероприятий запланированы в Петербурге 9 августа – в День окончания Ленинградской битвы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по социальной политике.

Так, в этот день в городе возложат цветы к памятным местам, пройдут выставки, встречи и показы исторических фильмов. Многие события из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений проведут в онлайн-формате.

Кроме того, Дню окончания Ленинградской битвы посвятят памятный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Напомним, Ленинградская битва в Великую Отечественную войну – совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных с 10 июня 1941 года по 9 августа 1944 года на северо-западном стратегическом направлении.

Ранее мы писали, что в Мариинском театре завершился сезон.

Фото: ru.wikipedia.org

Теги: ленинградская битва, мероприятия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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