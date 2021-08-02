В Мариинском театре завершился сезон

Следующий сезон начнется с сентября.

В пятницу и субботу, 30 и 31 июля, на новой сцене Мариинского театра прошла последняя оперная премьера сезона – "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха в постановке молодого американского режиссёра Дэниэла Кругликова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Режиссер полагает, что "Сказки Гофмана" являются трагикомедией о разбитой сердце и темной стороне любви. Так, герой узнает, что такое боль, страдания и прощание с любовью, необходимые предпосылки, чтобы стать настоящим творцом.

Команда выстраивает вселенную в пространстве клиники, в которой лечат разбитые сердца: именно там в начале действия обнаруживает себя сломленный романтик Гофман. Герой окружен врачами, пациентами и персонажами, которых сотворило его сознание. Принимая лекарства, он оказывается в мире своих душевных травм, там стираются границы между воспоминаниями и грезами, реальностью и фантасмагорией.

Посмотреть постановку в следующий раз можно будет в новом сезоне, 26 сентября.

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Видео: предоставлено пресс-службой Мариинского театра