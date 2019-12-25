Куда сходить в Петербурге на неделе с 2 по 6 августа

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 2 по 6 августа.

Вечера после работы необязательно должны быть заполнены бытовыми делами и обязанностями – в них может быть место прогулкам, вылазкам в театр и кино, походам на концерты и выставки. Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий для будней на неделе с 2 по 6 августа.

Понедельник, 2 августа

В дождливый вечер первого рабочего дня можно отправиться смотреть кино. В "Доме кино" в разные часы покажут картину "Великий" о фотографе Юджине Смите и ртутной трагедии в японском городке Минамата, комедию "Влюбленный Ван Гог" о неудачливом художнике Лео и том самом легендарном Ван Гоге, который ожил и сошел с картины в реальный мир, а также фильм с говорящим названием "Человек, который продал свою кожу". Точное расписание и стоимость билетов – на сайте кинотеатра.

Караванная ул., 12.

Вторник, 3 августа

В "Открытой гостиной" библиотеки имени Лермонтова вечером вторника будут обсуждать теории заговора, инопланетян, гороскопы и Деда Мороза. Словом, все, во что верят многие люди. Магистр религиоведения СПбГУ Никита Образцов выступит спикером на этой спорной теме, расскажет, откуда родом вера в теории заговора и что об этом думает социология. И обязательно запустит дискуссию вместе со слушателями.

Вход свободный. Начало в 18.30, Литейный пр., 19

Среда, 4 августа

После работы в среду можно отправиться на новую выставку в галерее "Мольберт": там открывается экспозиция "Сновидения. В объятиях Морфея", на которой собрали работы более 20 художников, работающих в разных стилях, керамистов, дизайнеров, фотографов и даже мастеров по текстилю.

Все картины и арт-объекты объединены темой снов и состояния сна. Художники и мастера верят, что сны – это отражение души человека, его чувств, страхов и мечт. Словом, всей жизни. Организаторы подчеркивают, что в такой близкой теме, как сны, каждый из посетителей сможет найти работу, точно отражающую его чувства.

Выставка проработает до 15 августа. Вход свободный. Большая Конюшенная, д.11, второй двор от Конюшенной.

Четверг, 5 августа

Предложение для тех, кто любит историю Петербурга, а в особенности историю старинных особняков и домов. Историк Алексей Медведь расскажет о судьбе Обер-прокурорского дома на Литейном проспекте: как особняк пережил первую русскую революцию, национализацию, годы Блокады, какое имеет отношение к Ленинградской ассоциации красных изобретателей, клубу "Красный железнодорожник" и Дому техники имени Сталина и почему в его стенах появился Центральный музей Октябрьской железной дороги. Билеты на лекцию можно приобрести здесь.

Начало в 19.00, Литейный пр-т, 62, пространство Third Place. В 18.50 слушателей встретят у входа во двор и проводят в особняк.

Пятница, 6 августа

Завершить рабочую неделю можно музыкой: предлагаем два концерта на выбор. Первый, органный, пройдет в Петрикирхе. В программу включили вдохновляющие и приподнимающие дух произведения великих Баха, Моцарта, Вивальди, изюминку добавит атмосфера лютеранской кирхи. Кроме того, под живую музыку будут рождаться картины – приглашенные художники нарисуют зал, гостей и музыкантов. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 19.00, Невский пр-т, 22-24

Второй концерт пройдет в пространстве FREEDOM, иммерсивное выступление поставили по мотивам произведения Булгакова "Мастер и Маргарита". Организаторы отмечают, что каждый зритель в этом концерте станет действующим лицом наряду с Мастером, Маргаритой, Понтием Пилатом, Иешуа, Воландом и его свитой, а грань между артистами и зрителями просто сотрется. Это смесь концерта, спектакля и выставки, которая оставит неизгладимое впечатление. Билеты можно приобрести здесь. На бис выступление повторят в субботу, 7 июля.

Начало в 19.00, Казанская, 7.

Традиционная подборка на выходные появится на нашем сайте в пятницу. Следите за обновлениями!

Фото: кадр из официального трейлера фильма "Великий"; pexels; unsplash; citywalls / Олег Еверзов; amadeusconcerts.ru