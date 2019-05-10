Петербургских медиков будут чествовать воскресным автопробегом

21 июня отмечается День медицинского работника.

В воскресенье, 21 июня, в Петербурге пройдет автопробег, посвященный городским врачам. Как напомнили в пресс-службе Смольного, День медицинского работника отмечают в третье воскресенье июня.

Автопробег организуют волонтеры штаба #МыВместе, автоколонна стартует в полдень и проедет вдоль четырех больниц: временного госпиталя в "Ленэкспо" на Большом проспекте Васильевского острова, затем мимо Покровской больницы по соседству, после вдоль Мариинской больницы на Литейном и, наконец, мимо Клинической инфекционной больницы имени Боткина на Пискаревском проспекте.

Медиков поздравят записанными обращениями от известных личностей и подготовленными наборами.

В Ленобласти, тем временем, стартует марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ.

Фото: pixabay