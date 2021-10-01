Беглов поздравил медиков с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечают День медицинского работника.

В третье воскресенье июня в России традиционно отмечают День медицинского работника. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с теплыми словами благодарности ко всем, кто посвятил свою жизнь спасению людей.

В своем Telegram-канале глава города подчеркнул, что высочайший уровень петербургского здравоохранения определяется в первую очередь профессионализмом и душевной щедростью медиков, а не только современным оснащением клиник.

"Благодаря вам за последние шесть лет в нашем городе снизилась смертность от опасных заболеваний, увеличилось количество сложных операций. Пусть в вашей жизни будет столько же заботы и света, сколько вы дарите своим пациентам!" Александр Беглов

Губернатор Северной столицы выразил искреннюю признательность каждому врачу, медсестре и санитару за их ежедневный подвиг. Александр Беглов пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, профессиональных успехов и душевного тепла.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургское метро потратит почти 100 млн на обслуживание газового оборудования.

Видео: Telegram / Александр Беглов