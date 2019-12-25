В Ленобласти стартует марафон #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ

Жители Ленинградской области могут принять участие в новом онлайн-марафоне #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ, посвященном Дню Медика. Для этого необходимо выложить фотографию или рисунок с соответствующим хештегом в качестве благодарности врачам, работающим с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Отметим, что художественные навыки могут проявить как взрослые, так и дети. Кроме того, можно написать текст или снять видеоролик с приятными пожеланиями.
Акция продлится до 21 июня.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировано 70 новых случаев коронавируса.
Фото: Piter.TV
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