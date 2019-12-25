В Ленобласти зафиксировано 70 новых случаев коронавируса

Всего в 47-ом регионе насчитывается 3696 случаев.

По состоянию на вторник, 16 июня, в Ленинградской области обнаружено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее количество заболевших обнаружено в Гатчинском и Киришском районах. Там диагноз подтвердился у 18 и 12 человек соответственно. Кроме того, лидирует по количеству случаев Лужский район, в котором вчера произошла вспышка заболеваемости.

Ни одного случая не наблюдается сегодня в Кингисеппском, Подпорожском, Лодейнопольском, Тихвинском и Сланцевом районах.

В общей сложности на территории Ленинградской области обнаружено 3696 случаев коронавируса.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге зафиксировали 234 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV