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В Петербурге зафиксировали 234 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:57
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nastya960

В Петербурге зафиксировали 234 новых случаев коронавируса

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Из больниц выписали 232 человека.

За последние сутки в России подтвердили 8 248 случаев коронавируса в 82 субъектах, в том числе 2950(35,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщили на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В Петербурге выявили 234 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 70. За последние сутки умерли 193 пациента, в том числе 54 человека в Петербурге и 1 – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 9 767 человек, в том числе 232 человека в Петербурге и 91 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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