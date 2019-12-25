В Петербурге зафиксировали 234 новых случаев коронавируса

Из больниц выписали 232 человека.

За последние сутки в России подтвердили 8 248 случаев коронавируса в 82 субъектах, в том числе 2950(35,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщили на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В Петербурге выявили 234 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 70. За последние сутки умерли 193 пациента, в том числе 54 человека в Петербурге и 1 – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 9 767 человек, в том числе 232 человека в Петербурге и 91 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV