В центре спасения диких животных "Велес" альпаки радуются снегу

Пользователи Сети написали, что поддержали бы счастье животных, если бы в Петербурге убрали сугробы и сосули.

В сети опубликовали видео с альпаками, которых вывели на прогулку по снегу. Запись появилась в группе "Видео / Питер" сегодня, 26 декабря.

Животные "купаются" в сугробах и не боятся морозов. Альпаки резвятся на свежем воздухе. В Сети пользователи написали, что рады поддержать настроение животных, но их огорчают горы снега и сосули на крышах.

Да мы бы тоже радовались, только иногда сосульки на голову прилетают. Рустам Суханов, "Видео / Питер"

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге поселилась морянка.

Видео: ВКонтакте / "Видео / Питер"