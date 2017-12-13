  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:51
120
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В центре спасения диких животных "Велес" альпаки радуются снегу

0 0

Пользователи Сети написали, что поддержали бы счастье животных, если бы в Петербурге убрали сугробы и сосули.

В сети опубликовали видео с альпаками, которых вывели на прогулку по снегу. Запись появилась в группе "Видео / Питер" сегодня, 26 декабря. 

Животные "купаются" в сугробах и не боятся морозов. Альпаки резвятся на свежем воздухе. В Сети пользователи написали, что рады поддержать настроение животных, но их огорчают горы снега и сосули на крышах. 

Да мы бы тоже радовались, только иногда сосульки на голову прилетают.

Рустам Суханов, "Видео / Питер"

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге поселилась морянка.

Видео: ВКонтакте / "Видео / Питер"

Теги: альпаки, велес, дикие животные, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии