В Петербурге поселилась морянка

На Средней Невке появилась морянка - селезень морской утки. Эта птица обычно гнездится в тундре, а на зиму прилетает в Западную Европу. Об этом сообщили группе "Каждой твари по паре / Павел Глазков".
В Петербурге морянка остается крайне редко. Как правило, в Северной столице зимуют раненые особи. Автор поста отметил, что у птицы нет правого крыла. Но несмотря на травму, селезень демонстрирует самкам, кто здесь хозяин.
Известно, что самец морянки линяет три раза в год, меняет свои "наряды" он и зимой. Уже сейчас можно полюбоваться красивым оперением птицы.
Известно, что в Петербурге этот селезень проводит уже вторую зиму. В дикой природе морянка может жить свыше 20 лет.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге живодеры выбросили собаку из окна многоэтажки.
Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков
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