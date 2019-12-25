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В Петербурге поселилась морянка
Сегодня, 17:35
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В Петербурге поселилась морянка

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Ее заметили около Елагина острова.

На Средней Невке появилась морянка - селезень морской утки. Эта птица обычно гнездится в тундре, а на зиму прилетает в Западную Европу. Об этом сообщили группе "Каждой твари по паре / Павел Глазков".

В Петербурге морянка остается крайне редко. Как правило, в Северной столице  зимуют раненые особи. Автор поста отметил, что у птицы нет правого крыла. Но несмотря на травму, селезень демонстрирует самкам, кто здесь хозяин. 

Известно, что самец морянки линяет три раза в год, меняет свои "наряды" он и зимой. Уже сейчас можно полюбоваться красивым оперением птицы. 

Известно, что в Петербурге этот селезень проводит уже вторую зиму. В дикой природе морянка может жить свыше 20 лет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге живодеры выбросили собаку из окна многоэтажки.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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