В Петербурге поселилась морянка

Ее заметили около Елагина острова.

На Средней Невке появилась морянка - селезень морской утки. Эта птица обычно гнездится в тундре, а на зиму прилетает в Западную Европу. Об этом сообщили группе "Каждой твари по паре / Павел Глазков".

В Петербурге морянка остается крайне редко. Как правило, в Северной столице зимуют раненые особи. Автор поста отметил, что у птицы нет правого крыла. Но несмотря на травму, селезень демонстрирует самкам, кто здесь хозяин.

Известно, что самец морянки линяет три раза в год, меняет свои "наряды" он и зимой. Уже сейчас можно полюбоваться красивым оперением птицы.

Известно, что в Петербурге этот селезень проводит уже вторую зиму. В дикой природе морянка может жить свыше 20 лет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге живодеры выбросили собаку из окна многоэтажки.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков