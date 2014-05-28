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В центре села в Башкирии медведица напала на женщину

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Сейчас агрессивный зверь уничтожен, медвежата отправлены на передержку.

В Ишимбайском районе Бурятии на территории населенного пункта Петровское сегодня утром медведица напала на женщину. Пострадавшая осталась жива, но получила серьезные травмы. В пресс-службе местного министерства по здравоохранению уточнили, что жительница села 1967 года рождения госпитализирована в отделение травматологии Ишимбайской ЦРБ. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Камиля Биргулиева подтвердила сведения о том, чт медведица бродила по селу с двумя медвежатами. В подобном положении дикое животное очень опасно и может угрожать людям. На текущий момент зверь ликвидирован. Медвежата будут переданы на передержку в местную общественную организацию "Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов".

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Фото и видео: Telegram / 112

Теги: башкирия, медведь, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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