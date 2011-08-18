В Приморье по детской площадке разгуливал медведь

Животное посетило несколько мест в Лесозаводске.

Жители Приморского края заметили медведя на улицах города Лесозаводск. Инцидент попал на кадры видеозаписи очевидцев. В кадре понятно, что лесной гость разгуливал по детской площадке. Животное также было замечено на около первой и пятой школ, а также в центральной части населенного пункта. Местные зоологи отмечают, что такое поведение медведя нельзя назвать нормальным. Речь идет о том, что у хищника в летний период не должно быть недостатка в корме, а на самих роликах видно, что медведь достаточно упитанный. Специалисты выдвинули несколько версий происходящего. По одной из них медведь мог прикормиться возле какого-либо мусорного бака, по второй - заболел, по третьей - животное содержалось у местного населения, но потом было выпушено на свободу. Правоохранительные органы уточнили, что в последний раз медведь был замечен в районе дома под номером 183 по улице Дзержинского, правоохранители предполагают, что хищник ушел в лесной массив.

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлела купание медведя в лесу.

Фото и видео: Telegram / Город В | Владивосток