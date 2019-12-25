В онкоцентре Петрова сообщили об острой нехватке доноров крови

Отделение переливания крови принимает в будние дни с 9:30 до 12:30.

Пациенты петербургского НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова остро нуждаются в донорской крови. Количество доноров резко уменьшилось из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба онкоцентра.

Пациентам онкогематологического отделения нужна кровь группы A(II) Rh+. Также маленьким пациентам детского отделения срочно требуется кровь групп: A(II) Rh +, A(II) Rh-, B(III) Rh-. Лечащимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии нужна: A(II)Rh+ и B(III)Rh+.

Отделение переливания крови принимает в будние дни с 9:30 до 12:30.

Из-за коронавируса донорство костного мозга в Петербурге и РФ усложнилось.

Фото: Piter.TV