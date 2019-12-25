Из-за коронавируса донорство костного мозга в Петербурге и РФ усложнилось

Была зафиксирована нехватка добровольцев.

Руководитель общественной организации "Энергия жизни" Виктор Андронов заявил, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции по миру донорство костного мозга "оказалось в суперсложной ситуации".

Как рассказал эксперт телеканалу "Санкт-Петербург" 5 октября, добровольцев, которые могли бы быть готовыми стать донорами не так и много, но с закрытием границ между странами из-за вируса ситуация усложнилась еще больше – трудно надеяться на помощь из-за границы.

Андронов сообщил, что в России — 140 тысяч добровольцев, в мировом сообществе – 34 миллиона человек. Он также добавил, что во время пандемии в усиленном режиме проводились донорские акции, которые привлекли много людей как в Петербурге, так в России.

Среди причин недостатка добровольцев Виктор Андронов выделяет недостаточную осведомленность и страх. Заполнение анкеты занимает немного времени, отмечает эксперт.

Ранее мы сообщали о том, сколько получает донор спермы в Петербурге.

Фото: Piter.tv