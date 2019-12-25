Сколько получает донор спермы в Петербурге

Платят донорам в среднем от 3000 до 5000 рублей за одну сдачу.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, сколько в Петербурге зарабатывают доноры спермы. Об этом сообщают Невские Новости.

Как оказалось, в Северной столице донором спермы может стать мужчина в возрасте от 18 до 35 лет и без вредных привычек. Также требования регламинтированы приказом Минздрава №107н от 30 августа 2012 года. При этом некоторые медучреждения все же повышают планку до 38 лет.

В среднем в Петербурге донорам спермы платят от 3000 до 5000 рублей за одну сдачу. При этом петербуржцы могут таким образом зарабатывать до восьми раз в течение 30 дней.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге отроется первая в России выставка о борьбе с коронавирусом.

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