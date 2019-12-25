В Петербурге отроется первая в России выставка о борьбе с коронавирусом

Музей сделает выставку из документов, видеозаписей, фотографий, аппаратуры и всего, что связано с работой врачей.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что в Северной столице откроется первая в России выставка о борьбе с COVID-19. Об этом сообщают Невские Новости.

Известно, что экспонаты передали военнослужащие Западного военного округа. Экспонаты привезли в музей из Москвы, Петербурга, Владимира, Рязани.

Так, коллекцию снабдили специальным оснащением и снаряжением для дезинфекции. Также гости выставки увидят документы, видеозаписи, фотографии и аппаратуру для работы с коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что руководителей торговых центров предупредили о санкциях за нарушение санитарных мер безопасности.

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