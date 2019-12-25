Руководителей торговых центров предупредили о санкциях за нарушение санитарных мер безопасности

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга проверят шесть торговых центров на соблюдение ими обязательных требований санитарной безопасности. Проверка станет повторой: ранее ТЦ уже попались на нарушении противоковидных мер.
По информации пресс-службы комитета, проверка коснется торговых центров в Центральном, Красногвардейском, Приморском, Колпинском и Петродворцовом районах.
Сейчас среди обязательных правил ― ношение средств индивидуальной защиты посетителями и персоналом, соблюдением безопасной дистанции, наличие дезинфицирующих средств, информационных стендов, которые напоминают об обязанности носить маски и перчатки. Кроме того, проверяется наличие QR-кода и соответствие заявленной в нем деятельности фактической.
За нарушение стандартов санитарной безопасности владельцев и руководителей торговых объектов привлекут к административной ответственности. Штраф для юридических лиц составляет от 100 тыс.до 1 млн рублей. Также нарушителя могут лишить QR-кода. В самом крайнем случае информацию передадут в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности.
Усиление контроля за соблюдением установленных санитарных требований обусловлено сохраняющейся в городе эпидемиологической обстановкой. Сейчас особенно важно не допустить введения новых ограничительных мер. В первую очередь это касается наиболее пострадавших отраслей экономики. Однако, без личной ответственности и добросовестного отношения к соблюдению противоэпидемических мер собственниками, работниками и посетителями объектов торговли, сферы услуг и общественного питания, добиться сохранения рабочего режима предприятий будет невозможно.
говорится в сообщении.
В Петербурге с 1 октября в общественном транспорте вводится масочный режим.
Фото: pixabay.com
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