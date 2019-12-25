Руководителей торговых центров предупредили о санкциях за нарушение санитарных мер безопасности

Смольный будет проверять те торговые центры, которые раньше уже нарушали санитарные правила.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга проверят шесть торговых центров на соблюдение ими обязательных требований санитарной безопасности. Проверка станет повторой: ранее ТЦ уже попались на нарушении противоковидных мер.

По информации пресс-службы комитета, проверка коснется торговых центров в Центральном, Красногвардейском, Приморском, Колпинском и Петродворцовом районах.

Сейчас среди обязательных правил ― ношение средств индивидуальной защиты посетителями и персоналом, соблюдением безопасной дистанции, наличие дезинфицирующих средств, информационных стендов, которые напоминают об обязанности носить маски и перчатки. Кроме того, проверяется наличие QR-кода и соответствие заявленной в нем деятельности фактической.

За нарушение стандартов санитарной безопасности владельцев и руководителей торговых объектов привлекут к административной ответственности. Штраф для юридических лиц составляет от 100 тыс.до 1 млн рублей. Также нарушителя могут лишить QR-кода. В самом крайнем случае информацию передадут в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности.

Усиление контроля за соблюдением установленных санитарных требований обусловлено сохраняющейся в городе эпидемиологической обстановкой. Сейчас особенно важно не допустить введения новых ограничительных мер. В первую очередь это касается наиболее пострадавших отраслей экономики. Однако, без личной ответственности и добросовестного отношения к соблюдению противоэпидемических мер собственниками, работниками и посетителями объектов торговли, сферы услуг и общественного питания, добиться сохранения рабочего режима предприятий будет невозможно. говорится в сообщении.

В Петербурге с 1 октября в общественном транспорте вводится масочный режим.

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