В центре имени Алмазова создан госпитальный штаб

В ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" прошло совещание с министром здравоохранения.

В субботу, 28 марта, в центре имени Алмазова встретились и обсудили ряд важных вопросов губернатор города Александр Беглов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Стало известно, что российская система медицинской помощи пересматривается сейчас. Будут пересмотрены тарифы по медицинскому страхованию, койки в лечебных учреждениях перепрофилируют. Также министр здравоохранения отметил, что денег выделят столько, сколько потребуется для борьбы с коронавирусом.

Также Мурашко отметил, что в России тестируют препараты для борьбы с коронавирусом.

Ранее мы писали, что известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге.

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