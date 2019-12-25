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В центре имени Алмазова создан госпитальный штаб
Сегодня, 20:27
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arteliseev

В центре имени Алмазова создан госпитальный штаб

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В ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" прошло совещание с министром здравоохранения.

В субботу, 28 марта, в центре имени Алмазова встретились и обсудили ряд важных вопросов губернатор города Александр Беглов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Стало известно, что российская система медицинской помощи пересматривается сейчас. Будут пересмотрены тарифы по медицинскому страхованию, койки в лечебных учреждениях перепрофилируют. Также министр здравоохранения отметил, что денег выделят столько, сколько потребуется для борьбы с коронавирусом. 

Также Мурашко отметил, что в России тестируют  препараты для борьбы с коронавирусом.

Ранее мы писали, что известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: карантин, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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