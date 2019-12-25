В центре имени Алмазова создан госпитальный штаб

В субботу, 28 марта, в центре имени Алмазова встретились и обсудили ряд важных вопросов губернатор города Александр Беглов и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Стало известно, что российская система медицинской помощи пересматривается сейчас. Будут пересмотрены тарифы по медицинскому страхованию, койки в лечебных учреждениях перепрофилируют. Также министр здравоохранения отметил, что денег выделят столько, сколько потребуется для борьбы с коронавирусом.
Также Мурашко отметил, что в России тестируют препараты для борьбы с коронавирусом.
Ранее мы писали, что известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге.
Фото: pixabay
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