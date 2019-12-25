Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге

Информация поступила из оперативного штаба.

Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.

Мужчина вернулся из Таиланда 1 марта, а был госпитализирован 23 марта с двухсторонней пневмонией. Однако необходимое лечение не помогало. Вскоре пациента перевели на искусственную вентиляцию легких из-за дыхательной недостаточности. Утром 28 марта он скончался из-за септического шока.

Отметим, что мужчина страдал различными хроническими болезнями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

Однако точную причину назовут лишь после вскрытия тела.

Ранее мы писали, что сбежавшего из-под карантина мужчину задержала полиция.

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