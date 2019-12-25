Сбежавшего из-под карантина мужчину задержала полиция

Его отправили на карете скорой помощи обратно в "Зарю".

В пятницу, 27 марта, из пансионата "Заря" сбежал мужчина, который находился там по постановлению Роспотребнадзора на принудительном карантине.

Сегодня, 28 марта, он был задержан полицией на съемной квартире в Приморском районе Петербурга, сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на региональный главк МВД.

На мужчину завели уголовное дело о покушении на нарушение санитарно- эпидемиологических правил (ст. 30, ст. 236 УК РФ). Полиция также будет устанавливать список людей, которые контактировали с беглецом, а также решать вопрос об их изоляции.

Ранее мы писали, что находящийся на карантине мужчина сбежал из пансионата.

Фото: pixabay