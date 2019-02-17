В центре хищных птиц Ленобласти появились три птенца филина

Малыши уже подрастают, специалисты кормят их по часам из ложечки.

В центре хищных птиц в Ленинградской области на свет появились три птенца филина bubo bubo. Об этом сообщила пресс-служба Союза Сокольников Северо-Запада.

Птенцы редкого филина появились на свет в начале февраля, сотрудники центра нашли яйца в гнезде в декабре прошлого года. Малыши уже подрастают, специалисты кормят их по часам из ложечки. Птенцы едят фарш из индейки и куриных косточек.

Сейчас малыши весят от 300 до 350 граммов и чувствуют себя хорошо.

В январе в "Пулково" на самолете прилетел филин.

Фото: центр хищных птиц Ленинградской области