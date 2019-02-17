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В центре хищных птиц Ленобласти появились три птенца филина
Сегодня, 10:00
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nastya960

В центре хищных птиц Ленобласти появились три птенца филина

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Малыши уже подрастают, специалисты кормят их по часам из ложечки.

В центре хищных птиц в Ленинградской области на свет появились три птенца филина bubo bubo. Об этом сообщила пресс-служба Союза Сокольников Северо-Запада.

Птенцы редкого филина появились на свет в начале февраля, сотрудники центра нашли яйца в гнезде в декабре прошлого года. Малыши уже подрастают, специалисты кормят их по часам из ложечки. Птенцы едят фарш из индейки и куриных косточек.

Сейчас малыши весят от 300 до 350 граммов и чувствуют себя хорошо.

В январе в "Пулково" на самолете прилетел филин. 

Фото: центр хищных птиц Ленинградской области

Теги: филин, хищные птицы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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