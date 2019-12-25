В центре города за 121 млн рублей продадут здание под гостиницу

Комитет имущественных отношений поручил Российскому аукционному дому провести повторные торги.

Через месяц, 24 августа, Российский аукционный дом (РАД) проведет повторные торги на продажу в рамках приватизации нежилого здания возле "Обводного канала". Дом выставлен за 121, 2 миллиона рублей.

Площадь дома на улице Тюшина составляет 1,9 тысяч квадратных метров с участком 763 квадратных метра у станции недалеко от станции метро "Обводный канал". Раньше в здании был ДК фабрики "Большевичка". По мнению специалистов РАД, в доме можно расположить гостиницу, хостел или апарат-комплекс. Подобные торги всегда интересны для инвесторов, потому как они всегда эксклюзивные с точки зрения локации и цены.

Ранее мы писали, что парк-отель "Потемкин" в Пушкине выставили на продажу за 361 млн рублей.

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