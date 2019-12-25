Парк-отель "Потемкин" в Пушкине выставили на продажу за 361 млн рублей

Комплекс является имуществом ликвидируемого Международного банка Санкт-Петербурга.

Парк-отель "Потемкин" в Пушкине, расположенный рядом с Царским Селом и Баболовским парком, выставлен на продажу. Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), торги состоятся 10 августа, начальная цена лота – 361 млн рублей.

Отмечается, что пятиэтажный "Потемкин" площадью свыше 10 тысяч квадратных метров – имущество ликвидируемого Международного банка Санкт-Петербурга. Комплекс расположен на Красносельском шоссе, здание огибает земельный участок в 2,3 гектара. В отеле имеются 114 номеров и президентские апартаменты, а также залы для деловых встреч и конференций, ресторан, банкетный зал и аквацентр с бассейном.

В 2011 году "Потемкина" полностью реконструировали и обновили, однако сейчас отель не работает.

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Фото: tripadvisor.ru