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В центре Южно-Сахалинска скорая помощь попала в ДТП

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Водитель иномарки попытался отъехать левее, чтобы избежать столкновения.

В центре Южно-Сахалинска скорая помощь попала в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления городской мобильностью.

Инцидент произошел утром 28 сентября на перекрестке проспекта Мира и улицы Сахалинской. Водитель автомобиля Toyota Probox двигался по улице Сахалинской на запад, выехал на красный свет и столкнулся с машиной скорой помощи. Информации о пострадавших нет. Отмечается, что водитель иномарки попытался отъехать левее, чтобы избежать столкновения.

Ранее мы сообщали, что автомобиль сотрудников ДПС столкнулся с Mercedes в Москве.

Видео: Telegram / ЦУГМ

Теги: дтп, скорая помощь, южно-сахалинск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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