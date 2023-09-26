Автомобиль сотрудников ДПС столкнулся с Mercedes в Москве

У машины дорожно-патрульной службы помяты двери с правой стороны. В авто сработали подушки безопасности.

В центре российской столице произошла авария с участием автомобиля сотрудников ДПС и Mercedes. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

Судя по видео, у машины дорожно-патрульной службы помяты двери с правой стороны. В авто сработали подушки безопасности.

Оба автомобиля перегородили собой пешеходный переход на Остоженке.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП на Большевиков в Петербурге пришлось разрезать машину ради спасения девушки.

Видео: телеканал "360"