После ДТП на Большевиков пришлось разрезать машину ради спасения девушки

Предварительно сообщается, что женщина-водитель, которая находилась за рулём одной из машин, доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Вечером в понедельник, 25 сентября, в Невском районе Петербурга произошло жёсткое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Авария случилась в 22:04 на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Антонова-Овсеенко. Там столкнулись иномарки Mini Cooper и Daewoo. Предварительно сообщается, что женщина-водитель, которая находилась за рулём одной из машин, доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Очевидцы произошедшего отмечают, что один из автомобилей полностью искорёжен после аварии. Его пришлось разрезать, чтобы извлечь из салона девушку.

Ранее мы сообщили о том, что на Хошимина произошла серьёзная авария с участием каршеринга.

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