В центре Якутска загорелся торговый центр "Илин Энэр". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).
Инцидент произошел утром 4 мая на проспекте Ленина. В торговом доме загорелся торговый дом. Огонь также перекинулся на многоэтажку, которая находится рядом с Домом правительства и парламентом Якутии.
Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали свыше 20 человек, в том числе 10 детей. Сообщается об одном пострадавшем. Пожар локализован на площади 150 квадратных метров. В тушении огня участвовали 79 человек и 18 единиц техники. Прокуратура Якутска проводит проверку по факту пожара.
Ранее мы сообщали, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали.
Видео: Telegram / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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