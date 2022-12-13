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В центре Якутска загорелся торговый центр

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Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали свыше 20 человек.

В центре Якутска загорелся торговый центр "Илин Энэр". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

Инцидент произошел утром 4 мая на проспекте Ленина. В торговом доме загорелся торговый дом. Огонь также перекинулся на многоэтажку, которая находится рядом с Домом правительства и парламентом Якутии.

Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали свыше 20 человек, в том числе 10 детей. Сообщается об одном пострадавшем. Пожар локализован на площади 150 квадратных метров. В тушении огня участвовали 79 человек и 18 единиц техники. Прокуратура Якутска проводит проверку по факту пожара.

Ранее мы сообщали, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали.

Видео: Telegram / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Теги: пожар, торговый центр, якутск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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