  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:22
133
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали

0 0

Вениамин Кондратьев рассказал о том, что экстренные службы смогли оперативно потушить пламя на НПЗ.

Возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ликвидирован. Соответствующей информацией с журналистами поделился губернатор региона Вениамин Кондратьев. Утром 4 мая чиновник уведомил подписчиков в собственном Telegram-канале о том, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. В настоящее время сведений о пострадавших или погибших нет, а жителям ближацшего населенного пункта также ничего не угрожает.

Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!

Вениамин Кондратьев, глава Кубани

В Красногвардейском районе спасатели вытащили из шахты лифта котенка.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, SHOT

Теги: вениамин кондратьев, гу мчс, краснодарский край, нефтеперерабатывающий завод, нпз, регионы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии