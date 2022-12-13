Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали

Вениамин Кондратьев рассказал о том, что экстренные службы смогли оперативно потушить пламя на НПЗ.

Возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ликвидирован. Соответствующей информацией с журналистами поделился губернатор региона Вениамин Кондратьев. Утром 4 мая чиновник уведомил подписчиков в собственном Telegram-канале о том, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. В настоящее время сведений о пострадавших или погибших нет, а жителям ближацшего населенного пункта также ничего не угрожает.

Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу! Вениамин Кондратьев, глава Кубани

В Красногвардейском районе спасатели вытащили из шахты лифта котенка.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, SHOT