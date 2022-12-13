Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае ликвидировали

Возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ликвидирован. Соответствующей информацией с журналистами поделился губернатор региона Вениамин Кондратьев. Утром 4 мая чиновник уведомил подписчиков в собственном Telegram-канале о том, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. В настоящее время сведений о пострадавших или погибших нет, а жителям ближацшего населенного пункта также ничего не угрожает.
Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!
Вениамин Кондратьев, глава Кубани
В Красногвардейском районе спасатели вытащили из шахты лифта котенка.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости, SHOT
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