В Красногвардейском районе спасатели вытащили из шахты лифта котенка

Зверек находился без воды и еды три дня.

В Красногвардейском районе спасатели вытащили из шахты лифта маленького котенка. Добрую историю о спасении беленького пушистика и его сестричек рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

30 апреля в парадную жилого дома неизвестные подкинули четырех котят. Трех малышей доставили в ветеринарную клинику, а затем передали в приют. Еще одного зверька жители дома не смогли найти. В течение четырех дней владельцы квартир слышали мяуканье, искали животное, но поиски заканчивались неудачами. Последняя попытка оказалась судьбоносной в жизни котенка. Жители поняли, что малыш находится в шахте лифта.

На помощь пушистому белому зверьку пришли сотрудники МЧС. Они вернули его на безопасную территорию. Находясь в шахте, котенок не ел и не пил три дня.

Информация о местонахождении животного уточняется. В соцсетях многие комментаторы захотели забрать котенка домой. Другие его голубоглазые родственники тоже нуждаются в добрых ручках.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург