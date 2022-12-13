В Ленинградском Доме тигра выхаживают тигренка из Мариуполя

Детеныш был сильно истощен и болел рахитом.

В Выборгском районе в Ленинградском Доме тигра живет тигренок из Мариуполя. Девятимесячную Опельку выхаживают специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Тигренок был сильно истощен и болел рахитом. В шесть месяцев детеныш весил около 11 килограммов. Сейчас животное в прямом смысле смысле ставят на лапы. Опелька пытается активно двигаться.

Проект помощи крупным кошкам "Дом тигра" реализуется при поддержке гранта губернатора Ленобласти.

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Видео: Телеграм / Админка Ленобласти