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В Ленинградском Доме тигра выхаживают тигренка из Мариуполя

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Детеныш был сильно истощен и болел рахитом.

В Выборгском районе в Ленинградском Доме тигра живет тигренок из Мариуполя. Девятимесячную Опельку выхаживают специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. 

Тигренок был сильно истощен и болел рахитом. В шесть месяцев детеныш весил около 11 килограммов. Сейчас животное  в прямом смысле смысле ставят на лапы. Опелька пытается активно двигаться.

Проект помощи крупным кошкам "Дом тигра"  реализуется при поддержке гранта губернатора Ленобласти.

Ранее на Piter.tv: "Водоканал" выпустил в Неву более 2,5 тыс. особей атлантического лосося.

Видео: Телеграм / Админка Ленобласти

Теги: дикие животные, дом тигра, животные, тигр из мариуполя
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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