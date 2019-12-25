В центре Выборга ограничат движение автомобилей на двух участках

Проезд будет временно недоступен вблизи Советской и Крепостной улиц.

Со вторника, 4 августа, в Выборге проводятся мероприятия по замене тепловых сетей. В связи с этим, у Советской и Крепостной улицах начало действовать ограничение движения личного и общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, проезд временно закроют на следующих участках:

От отделения почтовой связи по адресу: улица Крепостная, 30 до Дворца культуры по адресу: улица Советская, 16;

От здания районной администрации по адресу: улица Советская, 12 до здания совета депутатов Выборгского района по адресу: улица Крепостная, 35.

На указанных участках уже размещены предупреждающие знаки или специальные ограждения.

Отметим, что по информации АО "Выборгтеплоэнерго" движение по самой Крепостной улице ограничено не будет. Ограничение будет действовать до 18 августа – именно тогда закончится период останова котельной, которая обслуживает микрорайон Папула. Затем пройдет благоустройство территории.

Ранее мы рассказали о том, что Госжилнадзор проведет недельную проверку в Выборгском районе.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО