Госжилнадзор проведет недельную проверку в Выборгском районе

Всего ведомство посетило 1300 домов в регионе.

С понедельника, 3 августа, до конца недели в Выборгском районе пройдут проверки Госжилнадзора. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Отметим, что по поручению главы региона Александра Дрозденко, ведомство уже привело санитарную обработку в 1300 жилых домах во всей Ленинградской области.

В общей сложности Госжилнадзором было составлено 107 протоколов в отношении управляющих компаний, которые не исполняют свои обязательства должным образом, на сумму 5,2 миллиона рублей. Все замечания и недочеты незамедлительно устраняются.

Ранее мы рассказали о том, что комитет образования Выборгского района подводит итоги по ЕГЭ.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО