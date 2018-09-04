В центре "Велес" умер крокодил Гена, которого нашли на помойке пять лет назад

Животное скончалось внезапно.

Петербургский центр реабилитации диких животных "Велес" сообщил о гибели одного из найденышей. В организации рассказали, что ночью ушел из жизни спасенный пять лет назад с помойки Калининского района крокодил Гена.

Специалисты отмечают, что постоялец страдал от тяжелого заболевания. У него был нарушен кальциевый обмен веществ. Эта проблема стала толчком к развитию непроходимости кишечника и хронического расстройства пищеварения.

Ночью у Гены внезапно открылась рвота, и он погиб от аспирации рвотными массами. Несмотря на его очень агрессивное поведение, мы очень любили Гену и очень расстроены говорится в сообщении "Велеса".

Напомним, что малыша спасли в марте 2014 года.Тогда его обнаружили местные жители по улице Вавиловых. Уже тогда животное демонстрировало дикий нрав и со временем его перевоспитать не удалось.

К лету 2019 года планировалось создать для Гены отдельный дом, но проект так и не успел быть реализован.

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Фото:"Велес"