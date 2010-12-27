Львенка Симону выкупили сотрудники "Велеса" у экс-участника "Дома-2"

Незадолго до этого в сети появились слухи о том, что Васюкович позволяет львице самостоятельно разгуливать по улице, а также устраивает с ней множество фотосессий.

Работники центра спасения диких животных "Велес" во Всеволожском районе Ленобласти выкупили у бывшего участника "Дома-2" маленькую львицу Симону. Малышка уже успела привыкнуть к новому месту, несмотря на долгое время нахождения в непривычных для дикого зверя условиям.

Работники центра спасения диких животных "Велес" привезли львицу Симону в новый дом. Хищница, кажется, быстро освоилась, и вовсю позирует для фото. У новосела "Велеса" есть все шансы стать народной любимицей: ее новые фото так понравились пользователям, что подписчики группы центра уже перечисляют деньги на "кусняшки".

Сотрудники центра собрали крупную сумму в размере 70 тысяч рублей менее чем за 24 часа, чтобы выкупить животное у экс-участника популярного реалити шоу "Дом-2" Александра Васюковича. Как рассказал звезда "Дома-2", он приобрел Симону за 180 тысяч рублей.

К решению на выкуп маленькой хищницы сотрудники центра спасения пришли не просто так. Дело в том, что в сети появились слухи о том, что Васюкович невнимательно следит за своим питомцем, позволяя львице самостоятельно разгуливать по улице, а также устраивая с ней множество фотосессий.

Однако сам бывший владелец опроверг данную информацию. Уверяя журналистов, что всегда находился вместе с Львицей и лишь отошел на пару секунд, как раз в тот момент, очевидцы успели заснять ее одну.

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Источник: сетевое издание "Moika78"

Фото: vk.com/veles_spb