Петербуржцы могут сдать старые елки в реабилитационный центр для диких животных

Собранные деревья переработают и будут использовать в качестве подстилки.

Петербуржцев попросили не выбрасывать старые новогодние елки. Вплоть до 20 января деревья можно сдать в реабилитационный центр для диких животных "Велес". Об этом сообщают организаторы экологической акции "Ёлки в щепки".

Отмечается, что собранные хвойные деревья переработают и будут использовать в качестве подстилки для животных. При этом елки должны быть абсолютно чистыми.

До 15 января деревья можно оставить возле площадок для сбора отходов по следующим адресам: Гражданский проспект, 104/1; Лужская улица, 4/1; проспект Просвещения, 84/1; улица Черкасова, 2 и Гражданский проспект, 129/2.

С 18 по 20 января с 9 утра до 20:00 хвойные принимаются на Заневском проспекте, 15 А; Ленской улице, 8/2 и проспекте Энергетиков, 50. С 20 числа с 12 до 14 деревья можно сдать у оранжереи на Петергофском шоссе, 27л, а с 14 до 17 часов — на Брантовской дороге, 3 (парковка ТРЦ "Охта Молл") и углу проспекта Косыгина и Индустриального проспекта.

Ранее мы писали, что около метро "Приморская" заметили ку-клукс-ёлки.

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным