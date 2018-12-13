Центр Велес: история львицы Эльзы

У центра Велес нет аналогов в России. Здесь помогают диким животным, которые пострадали от рук человека или от лап других зверей. В карантинном центре проживает более 200 животных. В новой серии выпусков, Piter.TV попытается максимально близко познакомить вас с обитателями Велеса.

Подарили тигрицу не нам, а человек, которому ее подарили, поспешил отдать ее нам, и слава Богу!

По документам в центре она с двух с половиной месяцев. Приехала напуганной и рычала на всех людей. Сейчас ветеринара центра львица считает частью своего прайда. А в совместных играх эта уже тяжелая кошка радостно сваливает с ног свою новую подругу.

Разбитая губа и надкусанное ухо - это адекватные игры со львицей, объясняют зоозащитники. Когти держать при себе ее научили. а вот силу удара тигрица еще не рассчитывает, и иногда с любовью травмирует своих гостей. Поэтому по одному в клетку стараются не входить. Да и вообще вход к Эльзе разрешен всего двум людям в центре Велес, которых она принимает за своих.

Подробнее о жизни львицы Эльзы смотрите в нашем видео-сюжете.

Центру нужна волонтерская или финансовая помощь. Как помочь Велесу, можно узнать в социальных сетях в группе центра: https://vk.com/topic-30378807_28365014

Основной список нужд: https://vk.com/topic-30378807_32898899

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин