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Дочь и мать воссоединились: в Ленобласти наконец-то познакомили львиц Эльзу и Симону
Сегодня, 15:54
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KaterinaKono13

Дочь и мать воссоединились: в Ленобласти наконец-то познакомили львиц Эльзу и Симону

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Львица Эльза находилась в вольере, а Симону подвели к ней на поводке.

В Ленинградской области состоялась долгожданная встреча двух львиц – Эльзы и Симоны. К слову, подготовку к встрече начали еще за неделю до самого знакомства, которое прошло с соблюдением всевозможных требований безопасности. Львица Эльза находилась в вольере, а Симону подвели к ней на поводке. Напомним, Симона – совсем еще львенок, а ее мать  – Эльза.

В настоящее время Симона все еще находится на реабилитации: ее откармливают мясом, выгуливают по снегу и размышляют над тем, как вылечить больную левую лапу. Пока львенок не окрепнет и не подрастет, она так и будет находиться под пристальным наблюдением со стороны людей.

Встретившись с дочерью, Элиза будто замерла. Многие из очевидцев утверждают, что мать узнала дочь. Симона же испугалась, найдя убежище за деревом и спрятавшись там. За всю жизнь она первый раз смогла увидеть подобную себе. 

Вот интересно... Как Эльза воспримет Симочку - как ребёнка или как соперницу. Обе девочки…

Татьяна Иванова, пользователь "ВКонтакте"

 

Будем надеяться, что не обидит малышку, ей ведь тоже одной скучновато, у медведей соседей рядом, своя компашка, с ними не поиграешь, а с Симой и побеситься можно.

Лена Карамнова, пользователь "ВКонтакте"

Ранее в Piter.TV: Львенка Симону выкупили сотрудники "Велеса" у экс-участника "Дома-2" 

Источник: ОАО "ЛОТ"

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Категории: Выборг,

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