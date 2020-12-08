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"Велес" просит петербуржцев помочь накормить животных
Вчера, 22:37
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smirenny

"Велес" просит петербуржцев помочь накормить животных

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Центр помощи животным нуждается в финансовой поддержке.

В среду, 3 марта, карантинный центр помощи диким животным "Велес" просит помощи у петербуржцев: центр столкнулся с финансовыми трудностями. Отметим, что на данный момент там живут более 200 животных, в частности 20 медведей, пять львов и 14 лосей. 

Сейчас расходы значительно увеличились, зимой очень много средств идет на обогрев вольеров. Особенно сейчас, когда Центр временно закрыт для посещения

РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным, "Вконтакте".

Подопечные центра нуждаются в еде и других важных вещах, но денег на это не хватает. 

Сидим просто на нуле, а нам нужно закупать большой запас всего. Только благодаря вашей помощи мы закупаем тонны мяса для питомцев

говорится в сообщении.

Напомним, что животные живут в "Велесе" круглый год, поэтому всегда нуждаются в еде, воде и тепле. Много средств уходит на обогрев. На финансовом положении сказывается также рост цен на продукты и медикаменты.

Ранее мы писали, что в центре "Велес" проснувшиеся медведи полакомились угощениями.

Фото: instagram.com/veles_center_spb/

Теги: центр велес, центр помощи животным велес
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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