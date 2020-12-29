В Центре "Велес" сообщили о нехватке веточного корма

Сотрудники Центра рассказали, каким должен быть идеальный веник, если вы хотите помочь животным.

Центр по спасению диких животных "Велес" в Петербурге остро нуждается в веточном корме. Сотрудники Центра призывают помочь животным.

Веточным кормом питаются лоси, олени, косули, козы, ослики и другие копытные. Подойдут веники или большие ветки березы, осины, клена, дуба, липы, ольхи, рябины, ивы, козьей ивы. Их попросили срезать не у дорог. Также будут полезны ветки всех плодово-ягодных деревьев и кустов, как садовых, так и диких. К ним относятся черноплодная рябина, малина, смородина, шиповник, слива, яблоня, груша. Для лосей требуется осиновая кора. Можно принести свежесрезанные ветки и лапы хвойных деревьев.

Идеальный веник состоит из лиственных деревьев. В длину он составляет 1-1,5 метра и в месте связывания должен быть не больше, чем обхват двумя кистями рук.



Так как еще с марта 2020-го года "Велес" закрыт на карантин, неравнодушных граждан просят заранее сообщить о привозе веточного корма. На территорию Центра заходить запрещено.

Ранее "Велес" открыл единый номер телефона для бесплатных консультаций по диким животным.

Видео: YouTube / Центр ВЕЛЕС

Фото: ВКонтакте / Сергей Овчинников