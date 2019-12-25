Медведи Петербурга отправились на зимнюю спячку

В карантинном центре "ВЕЛЕС" бурый медведь Потапыч решил уже отправиться в спячку. Об этом сообщают в пресс-службе организации.
Будем надеяться что Потапка лег на зиму!
центр "ВЕЛЕС"
Работники центра отметили, что Потапыч единственный медведь, который уже решил отправиться спать. Он забрался в берлогу, закрыл вход сеном, улегся поудобнее и лег спать.
Ранее мы сообщали о том, что "Пушкинская" зима придет в Петербург 8 декабря. По прогнозу синоптика, сегодня в городе на Неве ожидается -1…-3 градусов.
Фото: РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным/вк
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