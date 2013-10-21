В центре "Велес" спасли лиса, попавшего в капкан

Пострадавшего зверя решили назвать Лаки ("Счастливчик").

Волонтеры центра реабилитации диких животных "Велес" спасли лиса, попавшего в капкан. Видео спасения появилось на ютуб-канале центра 6 января.

Лис получил серьезные травмы, попав головой в капкан. Много дней зверь безуспешно пытался освободиться. Снять капкан удалось людям, и то с помощью специального оборудования. Пострадавшего зверя решили назвать Лаки ("Счастливчик").

Ежегодный мониторинг диких животных планируют провести экологи Петербурга. Специалисты пройдут маршруты общей протяженностью в 282,8 км.

Видео: YouTube / Центр ВЕЛЕС