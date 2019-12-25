Специалисты пройдут маршруты общей протяженностью в 282,8 км.

Ежегодный мониторинг диких животных планируют провести экологи Петербурга. Как рассказал накануне комитет по природопользованию, мониторинг будет проведен совместно с Дирекцией особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Санкт-Петербурга. Он проводится каждый год с 2012-го года.

Маршрутный учёт проведут до 28 февраля, специалисты пройдут четыре десятка маршрутов общей протяженностью в 282,8 км. Качество ведомостей зимнего маршрутного учета, их обработку и расчёт численности зверей и птиц специалисты планируют завершить к 15 мая.

Цель мониторинга – уточнение видового состава млекопитающих, которые живут на территориях, а также отслеживание изменений в их численности. С 2018 года вместе с привлечёнными специалистами проводятся зимние маршрутные учёты охотничьих видов животных по всему Петербургу. Так получается в том числе уточнить данные о животных на ООПТ.

В комитете уточняют, что мониторинг и изучение видового состава животных и их особенностей позволяет прогнозировать и снижать вероятность появления диких животных на дорогах и в парках, а также помогает создавать условия, при которых водители могут своевременно заметить зверя на дороге.

Методика зимнего маршрутного учёта состоит в том, что специалист, двигаясь по маршруту, проложенному в местах обитания диких животных, регистрирует их следы, пересекающих маршрут. Проводится учет обязательно после снегопадов, позволяющих учитывать только свежие следы животных, оставленные за сутки. Приняв положение, что при равных условиях сезона и погоды численность животных прямо пропорциональна количеству следов, можно, сравнивая материалы маршрутного учета, установить соотношение численности по районам города, по годам, сезонам, типам угодий и т. д., а чаще всего выйти и на абсолютную численность представителей тех или иных видов – рассказали в комитете по природопользованию.

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Фото: Piter.tv