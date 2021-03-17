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В центре Уфы убили адвоката

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Источник в правоохранительных органах заявил, что погибший оказался адвокатом.

В центре Уфы убили адвоката. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В центре города подрались два мужчины — один из них пырнул другого ножом и пытался скрыться и совершить самоубийство. Его доставили в больницу.

Источник в правоохранительных органах заявил, что погибший оказался адвокатом.

Ранее заключенные московского СИЗО "Водник" устроили бунт из-за конфликта с сотрудником изолятора.

Видео: Telegram/Life Shot

Теги: адвокат, убийство, уфа
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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