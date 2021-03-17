В центре Уфы убили адвоката. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
В центре города подрались два мужчины — один из них пырнул другого ножом и пытался скрыться и совершить самоубийство. Его доставили в больницу.
Источник в правоохранительных органах заявил, что погибший оказался адвокатом.
Ранее заключенные московского СИЗО "Водник" устроили бунт из-за конфликта с сотрудником изолятора.
Видео: Telegram/Life Shot
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