Источник в правоохранительных органах заявил, что погибший оказался адвокатом.

В центре Уфы убили адвоката. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В центре города подрались два мужчины — один из них пырнул другого ножом и пытался скрыться и совершить самоубийство. Его доставили в больницу.

Источник в правоохранительных органах заявил, что погибший оказался адвокатом.

Ранее заключенные московского СИЗО "Водник" устроили бунт из-за конфликта с сотрудником изолятора.

Видео: Telegram/Life Shot