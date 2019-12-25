Арестанты напали на дежурного в воскресенье.

Заключенные московского СИЗО "Водник" устроили бунт из-за конфликта с сотрудником изолятора. По данным РЕН ТВ, первые погромы со стороны арестантов зафиксированы руководством учреждения 14 марта. Речь идет о столкновениях с представителями закона в первом режимном корпусе.

В социальных сетях распространилась информация о том, что заключенные смогла разбить в СИЗО восемь форточек для раздачи пищи, восемь камер видеонаблюдения, семь смотровых глазков, четыре информационных стенда, четыре кнопки вызова сотрудников и радиоприемник.

В бунте предположительно принимают участие арестанты из десять камер. Они напали на прапорщика, который находился 14 марта в СИЗО в качестве дежурного. Ему угрожали расправой. В настоящее время по данному факту ведется проверка в МВД, Прокуратуре и Следственном комитете.

Напомним, что столичный изолятор под номером 5 на Выборгской улице считается образцовым.

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Фото: Piter.tv