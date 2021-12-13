Начальник управления обеспечения безопасности населения правительства области Юрий Юрин предположил, что подрядчик, вероятно, некорректно выполнял работы.

В центре Саратова стена аварийного дома упала на машину с водителем. Начальник управления обеспечения безопасности населения правительства области Юрий Юрин заявил, что в результате инцидента травмирован водитель машины. Об этом сообщил "Интерфакс".

Об инциденте стало известно в понедельник, 13 декабря. Стена расселенного дома на углу улиц Рахова и Большой Казачьей обрушилась в ходе работ по демонтажу здания. Под завали оказались два автомобиля. Водителя Kia Sportage госпитализировали на скорой помощи. Во втором автомобиле людей не было. Юрин предположил, что подрядчик, вероятно, некорректно выполнял работы. Кирпичи упали на проезжую часть и припаркованные автомобили.

Глава Саратова потребовал от подрядчика "возместить убытки пострадавшим и пересмотреть подходы к своей работе".

Ранее мы сообщили, что двое петербуржцев получили условный срок за попытку украсть 63 млн рублей у покойника.

Видео: ВК/ЧП-Саратов