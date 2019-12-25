Двое петербуржцев получили условный срок за попытку украсть 63 млн рублей у покойника

Мужчина ушел из жизни в 2019 году, а злоумышленники пытались перевести деньги в феврале 2020 года.

Двое петербуржцев признали виновными в попытке хищения более 63 млн рублей у покойника. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Как сообщили в ведомстве, мужчина ушел из жизни в 2019 году, а злоумышленники пытались перевести деньги в феврале 2020 года. Для того, чтобы получить средства петербуржцы раздобыли фальшивую копию свидетельства о смерти, а также о праве на наследство. Отмечается, что наследником выступил один из злоумышленников.

"Наследник" отправился с документами в банк, где написал заявление об открытии счета и переводе денег со счетов покойника. Однако сотрудники банка заподозрили неладное и обратились в полицию.

Как рассказали в пресс-службе судов, петербуржцы лишь частично, заявив, что сговора не было. "Наследник" сказал, что его часть в доле составляет всего 300 тыс. рублей — сообщник пообещал ему эту сумму за помощь в открытии счёта в банке. Якобы он не знал, что свидетельство будет оформлено на его имя, чему в итоге очень удивился.

В результате оба получили по два года условно с испытательным сроком два года.

Ранее пластический хирург рассказал, как долго будет восстанавливаться облитая кислотой петербурженка. По словам специалиста, в скором времени ее ожидает противорубцовая терапия, которая может длиться месяцы и годы.

Фото: Piter.tv