В центре Саранска загорелся автобус

В центре Саранска у перекрестка загорелся автобус. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел утром 23 ноября. На перекрестке двух улиц загорелся автобус ПАЗ, который перевозил рабочих. В момент возгорания водитель остановил транспорт, высадил людей и покинул салон. Никто не пострадал.
В региональном управлении МЧС отметили, что проводится проверка по факту инцидента.
Ранее мы сообщали, что при пожаре на заводе в Китае погибли не менее 36 человек.
Видео: Telegram / РИА Новости
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