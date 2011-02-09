В центре Саранска загорелся автобус

Водитель высадил пассажиров в момент возгорания.

В центре Саранска у перекрестка загорелся автобус. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел утром 23 ноября. На перекрестке двух улиц загорелся автобус ПАЗ, который перевозил рабочих. В момент возгорания водитель остановил транспорт, высадил людей и покинул салон. Никто не пострадал.

В региональном управлении МЧС отметили, что проводится проверка по факту инцидента.

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Видео: Telegram / РИА Новости