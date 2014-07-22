В центре Петербурга женщина без одежды прошлась мимо подростков

В центре Екатеринбурга женщина устроила заплыв в городском фонтане.

Жительница Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения искупалась в публичном месте — основном городском фонтане на площади Труда. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошёл днём 15 августа. По данным источника, женщина 1985 года рождения разделась и зашла в чашу фонтана. На опубликованных кадрах видно, что она плавала и обливалась водой на глазах у десятков прохожих.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они помогли женщине выйти из воды и составили в её отношении административный протокол. Основанием стала статья 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Женщине назначили штраф в размере 1.5 тыс. руб. После оформления документов её отпустили. Информация о состоянии её здоровья не уточняется.

Ранее мы сообщали, что экс-замглавы Минобороны РФ Попов отверг причастность к коррупции.

Фото: Piter.TV